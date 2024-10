Malattia Renale Cronica, a lavoro su prevenzione e impatto economico (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La Malattia Renale Cronica è una patologia progressiva che danneggia irreversibilmente i reni. Spesso, essa non presenta sintomi nelle fasi iniziali, rendendo difficile una diagnosi precoce. Se non individuata in tempo, può portare a insufficienza Renale, richiedendo costosi trattamenti come dialisi o trapianto, aumentando così il rischio di mortalità. Solo in Italia, la Malattia riguarda circa il 10% della popolazione adulta, ma solo un paziente su dieci è consapevole della propria condizione.Lo scorso marzo, i Deputati Mulè e Patriarca hanno presentato una proposta di legge per avviare un programma di screening della Malattia Renale Cronica nella popolazione adulta. Unlimitednews.it - Malattia Renale Cronica, a lavoro su prevenzione e impatto economico Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Laè una patologia progressiva che danneggia irreversibilmente i reni. Spesso, essa non presenta sintomi nelle fasi iniziali, rendendo difficile una diagnosi precoce. Se non individuata in tempo, può portare a insufficienza, richiedendo costosi trattamenti come dialisi o trapianto, aumentando così il rischio di mortalità. Solo in Italia, lariguarda circa il 10% della popolazione adulta, ma solo un paziente su dieci è consapevole della propria condizione.Lo scorso marzo, i Deputati Mulè e Patriarca hanno presentato una proposta di legge per avviare un programma di screening dellanella popolazione adulta.

Ipertensione e malattia renale cronica - come proteggere la donna in gravidanza - Se è vero che in generale la patologia, pur avendo un’incidenza simile in uomini e donne, tende ad avere una prognosi migliore nel genere femminile, è altrettanto innegabile che questa condizione, così come l’ipertensione e il diabete, può influire su un’eventuale gravidanza. In particolare, patologie come eclampsia e pre-eclampsia, che si manifestano soprattutto nel terzo trimestre di ... (Dilei.it)

Malattia renale cronica - cosa succede in caso di diabete : segnali d’allarme e prevenzione - Che debbono entrare nel check up di base, visto che i rischi (e non solo per il rene) si amplificano con ipertensione ed altri problemi di circolazione se non si affronta al meglio la situazione. Non dimentichiamo la salute dei reni. Arrivare presto con la diagnosi, sia per chi soffre di diabete sia per chi non presenta questa patologia, è basilare. (Dilei.it)