LIVE – Juventus-Stoccarda, Thiago Motta in conferenza stampa (DIRETTA) (Di lunedì 21 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Stoccarda, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Terza partita consecutiva in casa per i bianconeri e il mister della Vecchia Signora è pronto a presentare i temi di questo incontro contro i pericolosissimi tedeschi. Dopo due vittorie su due nella campagna europea, serve il tris per rinsaldare il piazzamento nella maxi classifica in cui si inseguono gli ottavi diretti. Sale dunque l’attesa per scoprire le parole dell’allenatore dei piemontesi, che parlerà alle ore 13.30 di lunedì 21 ottobre. LA DIRETTA LIVE DELLA conferenza stampa DI Motta Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH LIVE – Juventus-Stoccarda, Thiago Motta in conferenza stampa (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladelladialla vigilia di, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Terza partita consecutiva in casa per i bianconeri e il mister della Vecchia Signora è pronto a presentare i temi di questo incontro contro i pericolosissimi tedeschi. Dopo due vittorie su due nella campagna europea, serve il tris per rinsaldare il piazzamento nella maxi classifica in cui si inseguono gli ottavi diretti. Sale dunque l’attesa per scoprire le parole dell’allenatore dei piemontesi, che parlerà alle ore 13.30 di lunedì 21 ottobre. LADELLADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHin) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE/ Juventus Next Gen-Avellino - le formazioni ufficiali - : Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Redan, De Michele, Campanile, Vano, Russo. (in attesa) Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. : Montero. Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila. (Anteprima24.it)

LIVE – Inter-Juventus Women - 0-0 : inizia il secondo tempo! - it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News. Ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. 00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!). (Inter-news.it)

LIVE – Inter-Juventus Women - 0-0 : inizia il big match all’Arena Civica! - A seguire le informazioni su come seguirci. LIVE: INTER-JUVENTUS WOMEN 0-0 INIZIA LA PARTITA! 11. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE – Inter-Juventus Women, 0-0: inizia il big match all’Arena Civica!) © Inter-News. (Inter-news.it)