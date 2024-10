Lavoro, Benigni (Eca Italia): “People scarcity vera emergenza, blu card per addetti extra-Ue” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tema della 'People scarcity' in Italia, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese (pmi), che rappresentano il 98% del tessuto imprenditoriale del Paese. Secondo un'indagine dell'I-aer (institute of applied economic research), tra il 2024 e il 2028 il fabbisogno di forza L'articolo Lavoro, Benigni (Eca Italia): “People scarcity vera emergenza, blu card per addetti extra-Ue” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tema della '' in, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese (pmi), che rappresentano il 98% del tessuto imprenditoriale del Paese. Secondo un'indagine dell'I-aer (institute of applied economic research), tra il 2024 e il 2028 il fabbisogno di forza L'articolo(Eca): “, bluper-Ue” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro - Benigni (Eca Italia) : “People scarcity vera emergenza - blu card per addetti extra-Ue” - Difficoltà nel reperire personale qualificato problema cruciale per pmi. La Blu Card, introdotta nel 2023, favorisce l’ingresso di personale extra Ue qualificato nel nostro Paese Il tema della 'people scarcity' in Italia, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese (pmi), che rappresentano il 98% […]. (Sbircialanotizia.it)

Bob - i convocati dell’Italia per il raduno di Lillehammer : 18 azzurri al lavoro in Norvegia - Da mercoledì 23 ottobre a lunedì 4 novembre sono state convocate dal direttore tecnico Maurizio Oioli, per quanto concerne il comparto femminile cinque azzurre, ovvero Giada Andreutti, Tania Vicenzino, Noemi Cavaller, Anna Costella e Giulia Chenet. Per il settore maschile saranno al lavoro 13 azzurri: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Lorenzo ... (Oasport.it)

Evasione e lavoro nero : la mappa dell’illegalità in Italia - Nel frattempo, riteniamo che per ridurre l’infedeltà fiscale e allinearci agli standard dei paesi europei meno interessati da questo fenomeno sia auspicabile mettere a punto in tempi rapidi un fisco meno aggressivo, più semplice, più trasparente e più equo, premiando chi produce, chi crea occupazione e genera ricchezza. (Quotidiano.net)