Secoloditalia.it - La Russa: “Ci sono magistrati che vanno oltre. La zona grigia si può chiarire in Costituzione”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Non è in discussione il rispetto della magistratura, che appartiene alla nostra storia”, ma la necessità dila “” in cui le prerogative di magistratura e politica rischiano di confondersi. Mentre infuria ancora il caso aperto dalla sentenza sui migranti in Albania ed esplode lo scandalo dell’email con cui il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha invitato la magistratura a compattarsi contro l’azione del governo Meloni, il presidente del Senato Ignazio Lariflette sull’opportunità di trovare una soluzione strutturale al rapporto tra i poteri dello Stato, a tutela di entrambi. “A chi spetta definire esattamente i ruoli della politica e della giustizia? Alla Carta costituzionale. In passato tutto sembrava funzionare. Dopo Tangentopoli non è più stato così.