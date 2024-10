La nuova villa per le vacanze di Harry e Meghan costa circa 8 milioni di euro e si affaccia sul mare, proprio come la dimora della cugina Eugenia. Ma i residenti non sono contenti del loro arrivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per i Sussex deve essere un vero e proprio deja vu. Lo stesso era successo a Montecito, nel 2020, all’annuncio del loro trasferimento californiano post-Megxit. I residenti della zona si erano lamentati del fatto che, con l’arrivo di Harry e Meghan, due personaggi famosi in tutto il mondo, il posto sarebbe stato preso d’assalto da fans e paparazzi. E lo stesso timore lo hanno ora i portoghesi di Comporta, il paradiso dei surfisti che presto accoglierà i Sussex. Iodonna.it - La nuova villa per le vacanze di Harry e Meghan costa circa 8 milioni di euro e si affaccia sul mare, proprio come la dimora della cugina Eugenia. Ma i residenti non sono contenti del loro arrivo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per i Sussex deve essere un vero edeja vu. Lo stesso era successo a Montecito, nel 2020, all’annuncio deltrasferimento californiano post-Megxit. Izona si erano lamentati del fatto che, con l’di, due personaggi famosi in tutto il mondo, il posto sarebbe stato preso d’assalto da fans e paparazzi. E lo stesso timore lo hanno ora i portoghesi di Comporta, il paradiso dei surfisti che presto accoglierà i Sussex.

