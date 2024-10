Kvara, sulla trattativa per il rinnovo pesano gli 11 milioni offerti dal Psg (Gazzetta) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kvara, sulla trattativa per il rinnovo pesano gli 11 milioni offerti dal Psg Ecco cosa scrive la Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia. A Empoli c’era anche il suo agente Mamuka Jugeli a vedere la partita e poi è salito su un treno in direzione Milano, sede dell’ultimo incontro tra le parti. Che ci siano novità all’orizzonte? Di sicuro, è lui l’uomo chiave di questa vicenda, lo stesso che in estate si era presentato dal presidente De Laurentiis con un’offerta intorno ai 100 milioni da parte del Psg, che prometteva a Kvara un ingaggio quinquennale da 11 milioni netti all’anno. Una cifra folle che ha messo in crisi la questione rinnovo e che ancora pesa sulla trattativa. Il Napoli in estate non ha voluto sentire ragioni, anche perché l’indicazione di Conte era stata netta: intoccabile. Ilnapolista.it - Kvara, sulla trattativa per il rinnovo pesano gli 11 milioni offerti dal Psg (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per ilgli 11dal Psg Ecco cosa scrive la, con Vincenzo D’Angelo, dellaper ilditskhelia. A Empoli c’era anche il suo agente Mamuka Jugeli a vedere la partita e poi è salito su un treno in direzione Milano, sede dell’ultimo incontro tra le parti. Che ci siano novità all’orizzonte? Di sicuro, è lui l’uomo chiave di questa vicenda, lo stesso che in estate si era presentato dal presidente De Laurentiis con un’offerta intorno ai 100da parte del Psg, che prometteva aun ingaggio quinquennale da 11netti all’anno. Una cifra folle che ha messo in crisi la questionee che ancora pesa. Il Napoli in estate non ha voluto sentire ragioni, anche perché l’indicazione di Conte era stata netta: intoccabile.

