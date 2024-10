Lapresse.it - Intesa con Ue su Ponte stretto Messina, 25 milioni a fondo perduto per ferrovie

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Societàdie Cinea (Climate, infrastructure and environment executive agency della commissione Europea) hanno firmato il grant agreement per il co-finanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva delsullodi. Si tratta di un contributo adi circa 25di euro che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell’opera, per la parte imputabile all’infrastruttura ferroviaria. La proposta presentata a gennaio 2024, attraverso l’adesione al bando Connecting europe facility for transport (Cef-T 2023), è stata valutata positivamente da Cinea in quanto ilsullodiè rispondente ai criteri selettivi previsti dalla commissione Ue.