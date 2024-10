Idf: colpiti siti finanziari Hezbollah (Di lunedì 21 ottobre 2024) 9.50 L'esercito israeliano (Idf) ha confermato di aver condotto una serie di "attacchi mirati su decine di strutture e siti utilizzati dall'organizzazione terroristica Hezbollah per finanziare le sue attività terroristiche contro lo stato di Israele". Lo ha reso noto un comunicato pubblicato su Telegram. "Gli attacchi sono stati condotti nelle aree di Beirut,nel sud del Libano e nel profondo del territorio libanese", si legge.Ieri fonti di stampa libanesi avevano riferito di attacchi dell'Idf alle strutture finanziarie del gruppo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 9.50 L'esercito israeliano (Idf) ha confermato di aver condotto una serie di "attacchi mirati su decine di strutture eutilizzati dall'organizzazione terroristicaper finanziare le sue attività terroristiche contro lo stato di Israele". Lo ha reso noto un comunicato pubblicato su Telegram. "Gli attacchi sono stati condotti nelle aree di Beirut,nel sud del Libano e nel profondo del territorio libanese", si legge.Ieri fonti di stampa libanesi avevano riferito di attacchi dell'Idf alle strutturee del gruppo.

