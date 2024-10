Grande Fratello, anticipazioni 21 ottobre: l’arrivo di Maica dalla Spagna, il televoto e colpo di scena per Lorenzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 21 ottobre 2024. Il televoto tra Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Poi, l'arrivo di Maica Benedicto, concorrente dell'edizione spagnola del reality. Due gieffini italiani voleranno in Spagna. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5. Fanpage.it - Grande Fratello, anticipazioni 21 ottobre: l’arrivo di Maica dalla Spagna, il televoto e colpo di scena per Lorenzo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledella puntata deldi stasera, lunedì 212024. Iltra Amanda Lecciso,Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Poi, l'arrivo diBenedicto, concorrente dell'edizione spagnola del reality. Due gieffini italiani voleranno in. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5.

Ilaria Galassi al Grande Fratello viene censurata per una frase fraintendibile - . Pamela Petrarolo si è trovata d’accordo col pensiero dell’amica, tant’è che ha ripetuto: “Noi lo stiamo prendendo sul serio, ma questo è un gioco“. it. Partecipa a Non e? la Rai dal 1991 al 1995 e prende parte a tutte le compilation musicali dello show. co/jLndhgZxNE #GrandeFratello — BICCY. Il suo primo fidanzatino, a 12 anni, e? stato Pietro Taricone. (Biccy.it)

Grande Fratello : chi sarà il preferito tra Lorenzo Spolverato - Shaila Gatta - Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? I sondaggi - Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? Ecco cosa dicono i sondaggi. (Comingsoon.it)

Al Grande Fratello alcuni concorrenti recitano? I dubbi di Clayton Norcross - Anche secondo il punto di vista del coreografo, infatti, nella casa c0è qualcuno che sta recitando, e anche male peraltro. Quest’oggi Clayton Norcross si è lasciato andare a delle profonde considerazioni in compagnia di Helena Prestes all’interno della casa del Grande Fratello. Anche Enzo Paolo Turchi insinua dubbi: chi sono gli attori? Clayton ha ascoltato il punto di vista della giovane e ... (Tutto.tv)