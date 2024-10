Festa del Cinema di Roma, il Premio Zavattini si terrà giovedì 24 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Premio Zavattini è il titolo dell’incontro pubblico che, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, si terrà giovedì 24 ottobre, alle 12, presso la Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30, Roma). La formazione, gli archivi e il Cinema secondo il Premio Zavattini è il titolo dell’incontro pubblico che, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, si terrà giovedì 24 ottobre, alle 12, presso la Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30, Roma). 361magazine.com - Festa del Cinema di Roma, il Premio Zavattini si terrà giovedì 24 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) IlZavattini è il titolo dell’incontro pubblico che, nell’ambito delladeldi, si24, alle 12, presso la Spazio Lazio Terra didella Regione Lazio, AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30,). La formazione, gli archivi e ilsecondo ilZavattini è il titolo dell’incontro pubblico che, nell’ambito delladeldi, si24, alle 12, presso la Spazio Lazio Terra didella Regione Lazio, AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30,).

VIDEO | Unita sfila sul red carpet : la battaglia sindacale degli attori alla Festa del Cinema di Roma - Unita sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Acronimo de “Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo”, l’associazione ha come slogan “diverse interpretazioni, uguali diritti” e si può riassumere così il coro di voci degli artisti che si sono alternati sul tappeto rosso nella... (Romatoday.it)

Festa del Cinema di Roma - Nicolò Folin : “Con ‘Le altre vite’ elaboro il lutto con la tecnologia” - La scuola ti dà quel senso di protezione, in un certo senso ti coccola, ma sono pronto a tutto”, conclude. Per la sua pellicola d’esordio desidera “un attore che non ha mai lavorato con il cinema per costruire insieme una performance che possa lasciare un’impronta”, ammette. Del cinema di oggi “amo la possibilità di vedere cose diverse provenienti da tutte le parti del mondo e da ogni fascia ... (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - Gregorio Mattiocco : “Mi autoproduco perché non credo più nei grandi” - (Adnkronos) – Gregorio Mattiocco, classe 1998, ha già le idee chiare: “Io sono uno scomodo e faccio cinema per raccontare un mondo di cose attraverso le immagini”, dice nell’intervista all’Adnkronos. Sento dire spesso ‘spazio ai giovani’ e poi trovi un muro: mi sono cucito a mano questo corto e l’ho autoprodotto con la mia casa di produzione perché non credo più a quelle vecchie generazioni”. (Dailyshowmagazine.com)