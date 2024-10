Esclusiva | Arsenal Newcastle e Aston Villa tra le pretendenti al trasferimento per un trequartista da 35 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Oscar Gloukh haper ilin Premier League (foto di Jasmin Walter/Getty Images) Si ritiene cheUnited emostrino un forte interesse per il potenzialedel fantasista del Red Bull Salisburgo Oscar Gloukh, valutato dal suo club circa 35di. Lo hanno riferito fonti a conoscenza della situazione del giocatore Colto in fuorigioco chesono grandi ammiratori di Gloukh, mentre anche altri grandi nomi in Inghilterra edpa come Manchester City, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund hanno monitorato i suoi progressi.