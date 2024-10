Elezioni regionali, i risultati del sondaggio di Genova Today (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra una settimana esatta, alle 15, chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio per le Elezioni regionali. Al termine sapremo chi sarà il successore di Giovanni Toti alla guida della Liguria. Non c'è ballottaggio, dunque chi ottiene più voti, vince.Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato i Genovatoday.it - Elezioni regionali, i risultati del sondaggio di Genova Today Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra una settimana esatta, alle 15, chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio per le. Al termine sapremo chi sarà il successore di Giovanni Toti alla guida della Liguria. Non c'è ballottaggio, dunque chi ottiene più voti, vince.Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali Umbria 2024 - Stefania Proietti presenta le liste della coalizione | FOTO E VIDEO - Si è svolta al teatro Sergio Secci di Terni la presentazione delle sette liste dell'alleanza "Umbria in Cammino" che sostiene la candidata Presidente, Stefania Proietti. Sette i presentatori per ciascuna lista: Elisabetta Piccolotti per Allenza Verdi Sinistra, Maurita Passaquieti per i Civici... (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - la lista ufficiale di Tesei Presidente : tutti i nomi - Elezioni regionali, la lista ufficiale di Tesei Presidente: tutti i nomi Enzo. . . Ecco tutti i candidati in lista. . Depositata ufficialmente Tesei Presidente, la lista della presidente uscente e candidata del centrodestra, Donatella Tesei, per le elezioni regionali di novembre in Umbria. (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali - giornata nel Riminese per de Pascale : "Costruiamo una Romagna libera di sognare" - A un mese dall’appuntamento con le urne, si è svolta una giornata fra le comunità del territorio con il candidato presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ed i quattro candidati consiglieri del Partito Democratico della Provincia di Rimini: Emma Petitti, Simone Gobbi, Alice Parma e... (Riminitoday.it)