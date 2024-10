Liberoquotidiano.it - Due grandi novità in città: Maldarizzi Automotive presenta le nuove MG ZS Hybrid+ e HS

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Efficienza e tecnologia in preview per Puglia e provincia di Matera Bari,21/10/2024 La nuova generazione di MG Motor è da. In anteprima per Puglia e Provincia di Matera, la ZScon il suo sistema ibrido inedito e la nuova MG HS, disponibile sia in versione benzina che plug-in hybrid (PHEV), che rapun ulteriore passo avanti nel segmento dei SUV di medie-dimensioni. Le duedello storico brand inglese, acquisito dal gruppo cinese SAIC, sono statete venerdì 18 ottobre in una closed room riservata alla stampa e saranno disponibili al grande pubblico negli showroom di Bari, Lecce, Matera, Taranto e Trani del dealer del Sud Italia.