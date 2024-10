Dominio Diavoli. Blitz a Piacenza. Hurrà con bonus (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lyons Piacenza 12 Valorugby 42 LYONS Piacenza: Via G (62’ Steenkamp); De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap.); Russo (62’ Gaetano), Dabalà; Moretto, Beletti (54’ Bance), Perazzoli (44’ Cissè); Bur, Ruiz (65’ Bottacci); Torres (65’ Carones), Cocchiaro (65’ Maggiore), Acosta (65’ Libero). All.: B.Urdaneta. VALORUGBY EMILIA: Farolini; D.Schiabel, Leituala, F.Schiabel, Colombo (60’ Pagnani); Ledesma (60’ Pescetto), Cuoghi (60’ Gherardi); Amenta, Paolucci, Cenedese (31’ Esposito); Schinchirimini (56’ Pisicchio), Dell’Acqua (cap.), Favre (56’ Rossi), Marinello (54’ Silva), Dan.Rimpelli (46’ Diaz). All.: M.Violi. Arbitro: Meschini, di Milano. Marcatori: 11’ meta Marinello tr Ledesma, 23’ meta Cuoghi tr Ledesma, 29’ meta Leituala tr Ledesma, 32’ meta Libero tr Russo; 45’ meta Marinello tr Ledesma, 55’ meta F.Schiabel tr Ledesma, 58’ meta Pisicchio tr Ledesma, 67’ meta Maggiore. Sport.quotidiano.net - Dominio Diavoli. Blitz a Piacenza. Hurrà con bonus Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lyons12 Valorugby 42 LYONS: Via G (62’ Steenkamp); De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap.); Russo (62’ Gaetano), Dabalà; Moretto, Beletti (54’ Bance), Perazzoli (44’ Cissè); Bur, Ruiz (65’ Bottacci); Torres (65’ Carones), Cocchiaro (65’ Maggiore), Acosta (65’ Libero). All.: B.Urdaneta. VALORUGBY EMILIA: Farolini; D.Schiabel, Leituala, F.Schiabel, Colombo (60’ Pagnani); Ledesma (60’ Pescetto), Cuoghi (60’ Gherardi); Amenta, Paolucci, Cenedese (31’ Esposito); Schinchirimini (56’ Pisicchio), Dell’Acqua (cap.), Favre (56’ Rossi), Marinello (54’ Silva), Dan.Rimpelli (46’ Diaz). All.: M.Violi. Arbitro: Meschini, di Milano. Marcatori: 11’ meta Marinello tr Ledesma, 23’ meta Cuoghi tr Ledesma, 29’ meta Leituala tr Ledesma, 32’ meta Libero tr Russo; 45’ meta Marinello tr Ledesma, 55’ meta F.Schiabel tr Ledesma, 58’ meta Pisicchio tr Ledesma, 67’ meta Maggiore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dominio Diavoli. Blitz a Piacenza. Hurrà con bonus - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Niente da fare per la Squadra Cadetta Lyons, troppo forte Rugby Modena (15-7) - Niente da fare per la Squadra Cadetta Lyons, che lotta fino all’ultimo respiro contro il forte Rugby Modena ma non riesce a strappare punti in trasferta. (piacenzasera.it)

Rugby, il Colorno cade a Vicenza, le big della Serie A Elite vincono in trasferta - Si è disputata oggi la seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby, turno già molto interessante, con molte delle possibili favorite al ... (oasport.it)