Lanazione.it - Disservizi linea Valdisieve, Il sindaco di Vicchio: "Situazione intollerabile

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 - Isullaferroviaria da e per Firenze-via Pontassieve al centro della riunione che si terrà lunedì 21 ottobre in Regione. Convocati dall'assessore regionale Baccelli, Rfi, Trenitalia, i sindaci dellae di Borgo San Lorenzo, Dicomano e. Degli amministratori mugellani saranno presenti i sindaci di Borgo Leonardo Romagnoli eFrancesco Tagliaferri, il vicedi Dicomano Chiara Minozzi, e ci sarà anche l'assessore ai Trasporti dell'Unione dei Comuni del Mugello, la sindaca di Barberino Sara di Maio. IldiFrancesco Tagliaferri afferma: "Non bastano dichiarazioni di impegno, tavoli e prese di posizione. Servono fatti concreti, questo ci aspettiamo dall'assessorato regionale. La Regione deve pretendere un servizio di trasporto efficiente.