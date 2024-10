Game-experience.it - Crimson Desert, Sony voleva renderlo un’esclusiva PS5 ma Pearl Abyss ha rifiutato, ecco perché

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), team di sviluppo di, ha rivelato chegli ha proposto in passato un accordo per rendere il giovoper PS5, precisando di averconvinti di poter ottenere maggiori guadagni pubblicando il titolo su tutte le piattaforme sin dal lancio. Insider Gaming ha posatamente riportato che durante un incontro con gli inventori, avvenuto a settembre 2024, è stato rivelato che nei mesi scorsi il colosso giapponese ha cercato di convincerea portare il gioco d’azione e avventura in esclusiva su PlayStation 5. Grazie a questo accordoavrebbe richiesto chenon venisse rilasciato su Xbox per un “certo periodo di tempo”. Non è noto quale fosse il limite temporale per vedere il titolo approdare anche sulle console di Microsoft.