Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo sposi | Ci siamo ripromessi amore eterno davanti a Dio!

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso 29 maggio 2022, i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donnesono diventati marito e moglie in quel di Capri,ad una nutrita schiera di amici e parenti e i loro figli Alessandro, Bianca e Azzurra (clicca QUI per leggere il racconto delle nozze). La loro unione è stata poi suggellata dall’arrivo della loro quarta figlia, la terza insieme, Matilda Luce, nata il 25 aprile 2023 (clicca QUI per leggere il loro annuncio). Proprio in occasione del battesimo della loro ultima bambina, avvenuto sabato, in presenza della famiglia al completo,hanno deciso di rinnovare le loro promesse di matrimonio e dopo il rito civile, giurarsiin Chiesa, attraverso un matrimonio religioso.