Atti osceni davanti a una donna nel parco vicino all'asilo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Civitanova, 21 ottobre 2024 – Compie Atti osceni davanti a una donna, ai giardini pubblici vicino all'asilo. Nei giorni scorsi un uomo di nazionalità tunisina, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato, porto abusivo di armi e Atti osceni in luogo pubblico. Questi, dopo aver rubato un cavatappi con lama nel supermercato Conad di via Saragat, si sarebbe diretto al parco adiacente alla scuola dell'infanzia "Casa dei bimbi" toccandosi nelle parti intime, di fronte a una donna. I carabinieri intervenuti sul posto, dopo averlo identificato, hanno accertato che l'uomo era già destinatario del divieto di dimora in provincia di Macerata.

