Arrestato a Roma un uomo per violenza sessuale su una prostituta: i dettagli dell'aggressione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la capitale nel mese di luglio, quando una donna è stata vittima di un'aggressione all'interno di un appartamento. Le autorità hanno recentemente eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo di origine afghana, accusato di violenza sessuale. Gli agenti del commissariato Celio hanno identificato il sospetto e hanno condotto un'operazione che ha portato alla sua cattura. L'importanza di questo caso risiede nell'attenzione che richiede da parte della società e nelle misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili. I fatti dell'aggressione avvenuta a luglio Il 23 luglio, un incontro programmato ha preso una piega drammatica quando una prostituta di origini colombiane ha subito una violenza da parte di un cliente.

