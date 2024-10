Alluvione, disastro e ferite. In campo 200 volontari. Riapre la vecchia Sr 429 (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Si stanno avviando a conclusione le operazioni tecniche e professionali di messa in sicurezza dell’area alluvionata. Stiamo facendo la conta dei danni e documentando tutto il possibile per prepararci al post-emergenza". Lo ha assicurato il sindaco Francesca Giannì, ringraziando Protezione Civile, forze dell’ordine, associazioni e volontari arrivati da tutta la regione e facendo così il punto della situazione a tre giorni dall’esondazione dell’Elsa dovuta alla forte pioggia che ha causato ingenti danni a Malacoda, frazione di Castelfiorentino. L’acqua che aveva costretto i sommozzatori a intervenire in via Ciurini (e non solo) si è ormai ritirata, ma è rimasto il fango che soccorritori e nuclei familiari che non hanno giocoforza avuto modo di rientrare nelle rispettive abitazioni stanno ancora spalando. Lanazione.it - Alluvione, disastro e ferite. In campo 200 volontari. Riapre la vecchia Sr 429 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Si stanno avviando a conclusione le operazioni tecniche e professionali di messa in sicurezza dell’area alluvionata. Stiamo facendo la conta dei danni e documentando tutto il possibile per prepararci al post-emergenza". Lo ha assicurato il sindaco Francesca Giannì, ringraziando Protezione Civile, forze dell’ordine, associazioni earrivati da tutta la regione e facendo così il punto della situazione a tre giorni dall’esondazione dell’Elsa dovuta alla forte pioggia che ha causato ingenti danni a Malacoda, frazione di Castelfiorentino. L’acqua che aveva costretto i sommozzatori a intervenire in via Ciurini (e non solo) si è ormai ritirata, ma è rimasto il fango che soccorritori e nuclei familiari che non hanno giocoforza avuto modo di rientrare nelle rispettive abitazioni stanno ancora spalando.

