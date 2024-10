Alanis Morissette domenica 22 giugno 2025 a Villa Manin (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 7 GRAMMY® Awards, Alanis Morissette è una delle più importanti cantanti rock pop di tutti i tempi e oggi, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out, annuncia il tour mondiale che celebra il successo di Jagged Little Pill a 30 anni dalla sua uscita, ma anche la sua evoluzione musicale e personale, che negli anni l’ha portata costantemente a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica. Udine20.it - Alanis Morissette domenica 22 giugno 2025 a Villa Manin Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 7 GRAMMY® Awards,è una delle più importanti cantanti rock pop di tutti i tempi e oggi, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out, annuncia il tour mondiale che celebra il successo di Jagged Little Pill a 30 anni dalla sua uscita, ma anche la sua evoluzione musicale e personale, che negli anni l’ha portata costantemente a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica.

Alanis Morissette in tour mondiale nel 2025 - a Codroipo l’unica tappa italiana - . L’unico concerto italiano della regina del rock alternativo sarà uno dei grandi eventi di “GO! 2025&FRIENDS”, rassegna musicale che arricchisce la proposta culturale della Capitale europea della Cultura in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. La prevendita a partire dal 23 ottobre La prevendita dei biglietti inizierà, per i titolari di carta Mastercard, alle ore 9:00 di mercoledì ... (Lapresse.it)

Alanis Morissette torna in Italia : annunciato il live nella fiabesca Villa Manin - Codroipo (Udine) - eilo. Il concerto è inserito nel cartellone di “Go! 2025&Friends”, la rassegna che si svolge in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre su ticketmaster. Oltre alla musica, sua principale attività, Morissette si è dilettata nel cinema e nella serialità, apparendo in show come Sex & The City e Nip/Tuck. (Metropolitanmagazine.it)