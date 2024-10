4 Hotel nelle Colline del Prosecco, la vittoria va a Valdobbiadene (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata di ieri sera di "4 Hotel", il popolare programma condotto dallo chef Bruno Barbieri e trasmesso su Sky, ha regalato emozioni e competizione serrata tra alcune delle migliori strutture ricettive delle Colline del Prosecco. A spuntarla è stato Alberto Bortolomiol, titolare della Roggia Trevisotoday.it - 4 Hotel nelle Colline del Prosecco, la vittoria va a Valdobbiadene Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata di ieri sera di "4", il popolare programma condotto dallo chef Bruno Barbieri e trasmesso su Sky, ha regalato emozioni e competizione serrata tra alcune delle migliori strutture ricettive delledel. A spuntarla è stato Alberto Bortolomiol, titolare della Roggia

