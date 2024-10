Verso le elezioni regionali, Zappaterra e Bassi (Pd) lanciano la campagna da Cona (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno dato appuntamento ai loro sostenitori al circolo Arci di Cona, definito "uno spazio identitario, che spiega come abbiamo iniziato a fare politica entrambi, da giovanissimi, in provincia", di fronte a una platea di oltre un centinaio di persone. Gli esponenti del Pd Marcella Zappaterra ed Ferraratoday.it - Verso le elezioni regionali, Zappaterra e Bassi (Pd) lanciano la campagna da Cona Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno dato appuntamento ai loro sostenitori al circolo Arci di, definito "uno spazio identitario, che spiega come abbiamo iniziato a fare politica entrambi, da giovanissimi, in provincia", di fronte a una platea di oltre un centinaio di persone. Gli esponenti del Pd Marcellaed

Civitanovese verso Ancona. Esposito torna in gruppo - Con l’ingresso del classe 2004 ex Primavera di Atalanta e Palermo, è certamente risolto il problema numerico del reparto avanzato considerando la squalifica di Stefano Spagna, poi sarà il rettangolo di gioco a dire la sua. Proprio contro quest’ultima squadra, la scorsa domenica il team di Gadda ha rimediato una sconfitta (1-0), oltre che patito le tante incursioni del diavolo abruzzese. (Ilrestodelcarlino.it)

Ancona verso il G7 - centro filtrato (ma non blindato) : sicurezza e controlli | VIDEO - ANCONA - La riunione ministeriale G7 Salute che si svolgerà ad Ancona dal 9 all’11 ottobre 2024, con la presenza dei Ministri e delle relative delegazioni dei diversi Paesi, rappresenta per il Comune una vetrina mondiale, e conseguentemente impone l’adozione di un dispositivo di ordine pubblico... (Anconatoday.it)

Calcio Serie D / Alonzi ko - Vigor Senigallia verso l’Ancona con problemi in attacco - Ad arbitrare l’incontro è stato designato Lotito di Cremona. BIGLIETTI OSPITI Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti. 00-19. Il centrocampista vigorino De Angelis: “partita importantissima, per la piazza e ovviamente anche per noi. 000 biglietti venduti in prevendita. La città mi piace tantissimo, si respira calcio e la passione dei tifosi. (Vallesina.tv)