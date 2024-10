Trump affonda Biden: "Netanyahu non lo ascolta" (Di domenica 20 ottobre 2024) Donald Trump ha confermato, durante un comizio in Pennsylvania in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che un drone attribuito ad Hezbollah ha preso di mira la sua casa. "Non ha voluto ascoltare Joe Biden perché, se lo avesse fatto, non si troverebbero in questa posizione", ha riferito il candidato repubblicano alla Casa Bianca, criticando il presidente Usa per il fatto che dica a Bibi "non fare questo, non fare quello". Liberoquotidiano.it - Trump affonda Biden: "Netanyahu non lo ascolta" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Donaldha confermato, durante un comizio in Pennsylvania in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamindopo che un drone attribuito ad Hezbollah ha preso di mira la sua casa. "Non ha volutore Joeperché, se lo avesse fatto, non si troverebbero in questa posizione", ha riferito il candidato repubblicano alla Casa Bianca, criticando il presidente Usa per il fatto che dica a Bibi "non fare questo, non fare quello".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente - Trump : “Ho parlato con Netanyahu. Non ascolta Biden” - Donald Trump ha confermato, durante un comizio in Pennsylvania in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che un drone attribuito ad Hezbollah ha preso di mira la sua casa. “Non ha voluto ascoltare Biden perché, se lo avesse fatto, non si troverebbero in questa posizione”, ha riferito il candidato ... (Lapresse.it)

Telefonata tra Trump e Netanyahu dopo che un drone ha colpito la casa del premier. Possibile fuga di notizie su un prossimo attacco di Israele all’Iran - Intanto, la tv israeliana Channel 12, ha consultato una fonte di vertice che ha riferito come l’attacco odierno «dia maggiore legittimità per una gamma più ampia di obiettivi». Nei file sarebbero descritti alcuni preparativi di Israele per un attacco all’Iran. Intanto, l’ayatollah Ali Khamenei ha pubblicato un post su X in cui ha scritto, in ebraico: «Hamas è vivo e rimarrà vivo». (Open.online)

Netanyahu parla con Trump dopo attacco con drone - Lo scrive Times of Israel che cita l'ufficio del primo ministro. "Gli ho detto che l'America è forte con Israele e gli ho ribadito il nostro costante impegno a contrastare l'Iran e i suoi alleati terroristici", scrive Johnson su X. Netanyahu ha parlato anche con il presidente della Camera degli Stati Uniti, Mike Johnson. (Quotidiano.net)