Pettole | le tipiche frittelle pugliesi di pasta lievitata

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lesono delle squisite palline di, perfette come aperitivo o come accompagnamento a un tagliere di salumi e formaggi. Fanno allegria, con la loro forma tonda e la loro crosticina dorata e regalano tanta felicità non appena compaiono sulla tavola. In Puglia, vengono preparate tradizionalmente durante le feste di Natale, ma sono talmente golose che vale la pena realizzarle sempre, durante tutto l’anno. Per realizzare l’impasto servono solo ingredienti semplici e normalmente presenti nelle nostre dispense: farina, acqua, lievito e sale. Una volta pronto, deve riposare per due ore in modo da crescere in volume, fino al raddoppio. A questo punto, non ci resterà che friggerle in abbondante olio di semi fino a doratura completa.