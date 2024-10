Notizie.com - Moldavia: Russia o Europa? Ecco a cosa serve il referendum

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lafarà parte dellao dell’? In questi giorni la notizia rimbalza ovunque così come il conseguente. A che servirà il voto dei cittadini in una situazione già di per sé complicata? Andiamo a scoprirlo insieme.? Notizie.comOggi, domenica 20 ottobre, i cittadini moldavi sono chiamati al voto per riscrivere la storia della Repubblica che solo nel giugno del 2022 aveva ottenuto lo status per essere paese candidato a entrare nell’Unione Europea. Le forti influenze russe, all’interno della nazione, avevano conservato la neutralità con un paese che aveva combattuto per entrare nell’UE nonostante non avesse mai snaturato quelle che erano da considerarsi le sue origini.