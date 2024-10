Migranti in Albania, "Meloni sapeva": Piccolotti, la folle ipotesi dell'auto-sabotaggio (Di domenica 20 ottobre 2024) Ci mancava il complottismo "al contrario" sul caso dei Migranti in Albania. La deputata di Alleanza Verdi e sinistra Elisabetta Piccolotti annuncia una interrogazione parlamentare sulla vicenda sostenendo che "ci sono troppi punti oscuri" e che "il governo sapeva che la forzatura non sarebbe passata". Insomma, tutta colpa di Giorgia Meloni che si sarebbe auto-sabotata, in qualche modo. Secondo Piccolotti "Meloni e il governo stanno usando strumentalmente la vicenda Migranti in Albania e l'attacco alla magistratura affinché non si parli dei loro flop sulla manovra. Che il Tribunale non avrebbe convalidato il trattenimento dei 16 Migranti portati in Albania lo sapevano tutti i giuristi italiani e lo sapeva quindi bene anche Giorgia Meloni. Evidentemente ha utilizzato l'argomento per indirizzare il dibattito pubblico affinché fosse funzionale alla campagna elettorale della destra. Liberoquotidiano.it - Migranti in Albania, "Meloni sapeva": Piccolotti, la folle ipotesi dell'auto-sabotaggio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ci mancava il complottismo "al contrario" sul caso deiin. La deputata di Alleanza Verdi e sinistra Elisabettaannuncia una interrogazione parlamentare sulla vicenda sostenendo che "ci sono troppi punti oscuri" e che "il governoche la forzatura non sarebbe passata". Insomma, tutta colpa di Giorgiache si sarebbe-sabotata, in qualche modo. Secondoe il governo stanno usando strumentalmente la vicendaine l'attacco alla magistratura affinché non si parli dei loro flop sulla manovra. Che il Tribunale non avrebbe convalidato il trattenimento dei 16portati inlono tutti i giuristi italiani e loquindi bene anche Giorgia. Evidentemente ha utilizzato l'argomento per indirizzare il dibattito pubblico affinché fosse funzionale alla campagna elettoralea destra.

