Malore durante la caccia: intervento del Soccorso Alpino ad Ascoli Piceno (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un incidente di caccia ha scosso i boschi di Montegallo, nel territorio di Ascoli Piceno, quando un uomo di 79 anni ha accusato un Malore mentre si trovava in cerca di selvaggina. L'episodio ha richiesto l'immediato intervento delle autorità locali, evidenziando l'importanza delle squadre di emergenza nella salvaguardia delle persone anche in contesti rurali e boschivi. La chiamata d'emergenza e l'intervento del Soccorso Alpino Il Malore dell'uomo ha destato allerta tra i compagni di caccia, che non hanno esitato a contattare i servizi di emergenza. Gli uomini della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono giunti prontamente sul luogo dell'incidente, dimostrando la loro preparazione e la capacità di operare in situazioni di emergenza.

