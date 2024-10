LIVE – Padova-FeralpiSalò 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone A della. Allo stadio Euganeo la capolista di questo raggruppamento, forte delle otto vittorie e del pareggio fin qui, vuole un altro successo contro la formazione gardesana retrocessa lo scorso anno dalla B, e dovrà provare a isolarsi dalle vicende giudiziarie di due propri tesserati. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 20 ottobre. LADI-FERALPISALO’ Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 15? – La squadra di casa ci prova con Bortolussi, che però viene murato. Larisponde con Cavuoti, ma la sua punizione s’infrange sulla barriera.