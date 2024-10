Oasport.it - LIVE Milano-Novara 1-2, A1 volley femminile in DIRETTA: 22-25, Tolok trascina le Zanzare nel terzo parziale

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:46è salita in cattedra (20 punti) eha avuto vita decisamente più facile. Si sono ridotti gli errori diretti nel: 6 quelli di, contro i 7 di. 22-25riportain vantaggio. 22-24 Torna la diagonale titolare die perrientra Ishikawa. 22-24 Sylla schianta una bordata in parallela. 21-24 In rete il servizio di Heyrman, ci sono 3 set-point per. 21-23 Primo tempo lungo di Aleksic,rischia di sprecare tutto. 20-23 Si insacca il pallonetto di Guerra. 19-23 Villani sciupa un contrattacco importante. 18-23 Pallonetto delizioso di. 18-22 Mani-out di Daalderop. 17-22 Cambio di diagonale per. 17-22sfonda sulle mani del muro,fatica in attacco. 17-21 Stampatona disu Daalderop.