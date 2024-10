La marea rosa attraversa Milano: 20mila persone alla "Pink parade" (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre 20.000 persone hanno partecipato all’undicesima edizione della PittaRosso Pink parade per le vie del centro di Milan. Gli organizzatori della PittaRosso Pink parade hanno comunicato che, anche per questa edizione, le iscrizioni hanno raggiunto numeri da record, superando quelli dell’anno Milanotoday.it - La marea rosa attraversa Milano: 20mila persone alla "Pink parade" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre 20.000hanno partecipato all’undicesima edizione della PittaRossoper le vie del centro di Milan. Gli organizzatori della PittaRossohanno comunicato che, anche per questa edizione, le iscrizioni hanno raggiunto numeri da record, superando quelli dell’anno

Pink Parade fa tappa a Lizzano - Pittarosso, come ogni anno, ha creato un pink kit che si può acquistare tramite Naima o direttamente sul sito www. Il ricavato delle prime edizioni è stato destinato a finanziare borse di ricerca a favore di ricercatori e ricercatrici impegnati per l’individuazione di nuove terapie e nuovi metodi di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. (Tarantinitime.it)

Pink Parade fa tappa a Lizzano - In questi 10 anni, grazie alla PittaRosso Pink Parade, la ricerca scientifica sui tumori femminili è stata finanziata in modo sempre più importante. P. Partecipando all’evento Naima vuole non solo raccogliere fondi, ma anche sensibilizzare sull’importanza di sostenere la ricerca e dare un segnale di conforto a chi sta affrontando il male del secolo e alle famiglie coinvolte. (Tarantinitime.it)

Pink parade - Vasto si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno - Non solo una camminata, ma un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica quella che si terrà domenica 20 ottobre a Vasto, la “Pittarosso Pink Pparade" con la quale la città adriatica si unisce alla lotta contro il tumore al seno. Il ritrovo è alle 9 presso il monumento alla Bagnante... (Chietitoday.it)