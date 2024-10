La doppietta di Tascone illude il Foggia, nel finale il Catania rimonta e trova il pari (Di domenica 20 ottobre 2024) In un pomeriggio in cui la tristezza l’ha fatta da padrone, il risultato diventa un mero dettaglio. Anche se resta un pizzico di amarezza per quel che poteva essere e non è stato. Il Foggia fino all’87’ era in vantaggio di due reti sul Catania, ma non è riuscito a portare a casa i tre punti Foggiatoday.it - La doppietta di Tascone illude il Foggia, nel finale il Catania rimonta e trova il pari Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In un pomeriggio in cui la tristezza l’ha fatta da padrone, il risultato diventa un mero dettaglio. Anche se resta un pizzico di amarezza per quel che poteva essere e non è stato. Ilfino all’87’ era in vantaggio di due reti sul, ma non è riuscito a portare a casa i tre punti

LIVE – Foggia-Catania 2-2 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta live di Foggia-Catania, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. 55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Foggia-Catania! The post LIVE – Foggia-Catania 2-2, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. 00 – Squadre che entreranno in campo con tre minuti di ritardo per onorare i tre giovani tifosi ... (Sportface.it)

LIVE – Foggia-Catania 2-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. 55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Foggia-Catania! The post LIVE – Foggia-Catania 2-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. La diretta live di Foggia-Catania, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

Foggia-Catania - streaming gratis e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport? Dove vedere Serie C - Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Catania, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al dodicesimo e terzo posto con 8 e 17 punti. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Catania-Foggia, streaming Serie ... (Webmagazine24.it)