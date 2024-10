Juric rammaricato: «Ottima gara della Roma. Regalato gol all’Inter» (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Ivan Juric esce sconfitta dallo scontro con l’Inter. Il mister giallorosso descrive le sensazioni e il momento della Roma al termine del match dell’ottava giornata di campionato. ANALISI – Ivan Juric, intervistato da Dazn al termine di Roma-Inter, dichiara: «Abbiamo iniziato in maniera timorosa, non mi sono piaciuti i primi quindici minuti, dopo di che abbiamo fatto molto bene, fino al gol. Il gol è stato un incidente e in queste partite lo paghi caro. Per lunghi tratti abbiamo giocato molto bene, creando occasioni che non abbiamo sfruttato. Abbiamo sbagliato un po’ troppo tecnicamente e Regalato gol in una gara così, è un peccato perché la squadra ha fatto un’Ottima gara». Le considerazioni di Juric al termine di Roma-Inter ALZARE IL LIVELLO – E ancora Ivan Juric: «Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri ed essere ancora più pericolosi. Inter-news.it - Juric rammaricato: «Ottima gara della Roma. Regalato gol all’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Ivanesce sconfitta dallo scontro con l’Inter. Il mister giallorosso descrive le sensazioni e il momentoal termine del match dell’ottava giornata di campionato. ANALISI – Ivan, intervistato da Dazn al termine di-Inter, dichiara: «Abbiamo iniziato in maniera timorosa, non mi sono piaciuti i primi quindici minuti, dopo di che abbiamo fatto molto bene, fino al gol. Il gol è stato un incidente e in queste partite lo paghi caro. Per lunghi tratti abbiamo giocato molto bene, creando occasioni che non abbiamo sfruttato. Abbiamo sbagliato un po’ troppo tecnicamente egol in unacosì, è un peccato perché la squadra ha fatto un’». Le considerazioni dial termine di-Inter ALZARE IL LIVELLO – E ancora Ivan: «Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri ed essere ancora più pericolosi.

