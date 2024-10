I tifosi della Juve “gufano” il Napoli: “Forza Empoli!” La risposta dei tifosi azzurri (Di domenica 20 ottobre 2024) La Juventus aggancia il Napoli e i tifosi bianconeri tifano Empoli sui social Il Napoli capolista è sceso in campo contro l’Empoli allo Stadio Castellani, e sui social i tifosi della Juventus non hanno perso tempo per “gufare” contro gli azzurri. Dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio, che ha permesso alla squadra di Thiago Motta di agganciare temporaneamente il Napoli in testa alla classifica, il web si è riempito di commenti pro Empoli, nella speranza che i toscani possano fermare la corsa dei partenopei. Tra i commenti sui social si leggono frasi come: “Forza Empoli, fermate il Napoli!” oppure “Solo l’Empoli può darci una gioia oggi!” Molti tifosi bianconeri sono scesi in campo virtualmente, facendo il tifo contro la squadra di Antonio Conte e sperando in un passo falso degli azzurri. Napolipiu.com - I tifosi della Juve “gufano” il Napoli: “Forza Empoli!” La risposta dei tifosi azzurri Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Lantus aggancia ile ibianconeri tifanosui social Ilcapolista è sceso in campo contro l’allo Stadio Castellani, e sui social intus non hanno perso tempo per “gufare” contro gli. Dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio, che ha permesso alla squadra di Thiago Motta di agganciare temporaneamente ilin testa alla classifica, il web si è riempito di commenti pro, nella speranza che i toscani possano fermare la corsa dei partenopei. Tra i commenti sui social si leggono frasi come: “, fermate il!” oppure “Solo l’può darci una gioia oggi!” Moltibianconeri sono scesi in campo virtualmente, facendo il tifo contro la squadra di Antonio Conte e sperando in un passo falso degli

