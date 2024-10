Emilia-Romagna: ondata di maltempo e l’irruzione dei selfie estremi nei luoghi pericolosi (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le severe condizioni meteorologiche che hanno colpito l’Emilia-Romagna non sembrano essere sufficienti a dissuadere alcuni cittadini dall’avventurarsi in comportamenti rischiosi. Nonostante le innumerevoli operazioni di soccorso condotte dai carabinieri, è emersa una preoccupante tendenza tra le persone che, spinti dal desiderio di immortalare momenti estremi, si recano nei pressi di fiumi e torrenti in piena. I carabinieri sono stati costretti a intervenire in diversi casi, richiamando alla prudenza quei cittadini intenti a scattare foto artistiche in contesti altamente pericolosi. La situazione meteo in Emilia-Romagna Negli ultimi giorni, l’Emilia-Romagna è stata colpita da una serie di eventi meteorologici avversi, con forti piogge e inondazioni che hanno interessato in particolare la Bassa reggiana. Gaeta.it - Emilia-Romagna: ondata di maltempo e l’irruzione dei selfie estremi nei luoghi pericolosi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le severe condizioni meteorologiche che hanno colpito l’non sembrano essere sufficienti a dissuadere alcuni cittadini dall’avventurarsi in comportamenti rischiosi. Nonostante le innumerevoli operazioni di soccorso condotte dai carabinieri, è emersa una preoccupante tendenza tra le persone che, spinti dal desiderio di immortalare momenti, si recano nei pressi di fiumi e torrenti in piena. I carabinieri sono stati costretti a intervenire in diversi casi, richiamando alla prudenza quei cittadini intenti a scattare foto artistiche in contesti altamente. La situazione meteo inNegli ultimi giorni, l’è stata colpita da una serie di eventi meteorologici avversi, con forti piogge e inondazioni che hanno interessato in particolare la Bassa reggiana.

Alluvione in Emilia Romagna - spettatori bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi : “Alla fine per due ore dovrete rimanere qui” - “Meglio aspettare un paio d’ore in più che rischiare incidenti sulle strade”. Mentre alcuni hanno apprezzato la prudenza e il senso di responsabilità delle autorità, altri hanno criticato la scelta di non annullare preventivamente il concerto, considerata l’allerta rossa. Altri, invece, hanno espresso solidarietà e comprensione per la decisione presa: “In una situazione di emergenza come questa, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - Pianoro allagata : il video dall’elicottero dei Vigili del Fuoco - #Maltempo #EmiliaRomagna: oltre 300 interventi dei #vigilidelfuoco nelle ultime ore. com/eSQjrcrVVj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 20, 2024 Altre immagini di Pianoro, in questo caso della ricerca della vettura del 20enne disperso. twitter. twitter. E diverse situazioni molto critiche», ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini. (Lettera43.it)

Scuole chiuse 21 ottobre 2024 in Emilia Romagna : ecco dove - In mattinata uscirà l’ordinanza di chiusura nidi e scuole per la giornata di domani così da permettere sopralluoghi”. Salvati 3 bambini nel Reggiano Ordinanze di evacuazione in diverse zone e monitoraggio costante dei fiumi. Esonda il Savena. Intanto tra i primi comuni a chiude le scuole domani 21 ottobre c’è Budrio, dove rimarranno chiusi anche i nidi e il centro diurno per svolgere i ... (Ilrestodelcarlino.it)