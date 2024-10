Douglas Luiz, vittoria amara per il brasiliano: svaligiata la sua villa a Torino: ecco il bottino (Di domenica 20 ottobre 2024) vittoria amara per Douglas Luiz dopo Juve-Lazio: la casa del centrocampista della Juve e della compagna Lehmann svaligiata Come spiega la Gazzetta dello Sport, è stata una lunga notte per Douglas Luiz, vittima di un furto nella sua villa in collina che condivide con la compagna Alisha Lehmann. La scoperta dopo Juve–Lazio, quando il brasiliano aveva fatto ritorno nella propria Calcionews24.com - Douglas Luiz, vittoria amara per il brasiliano: svaligiata la sua villa a Torino: ecco il bottino Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)perdopo Juve-Lazio: la casa del centrocampista della Juve e della compagna LehmannCome spiega la Gazzetta dello Sport, è stata una lunga notte per, vittima di un furto nella suain collina che condivide con la compagna Alisha Lehmann. La scoperta dopo Juve–Lazio, quando ilaveva fatto ritorno nella propria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brutta sorpresa per Douglas Luiz dopo la gioia per la vittoria in campo : casa svaligiata - La coincidenza dell’assenza di entrambi ha permesso ai ladri di agire indisturbati. Immediatamente, sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica per effettuare i rilievi e cercare tracce utili a identificare i responsabili. Il furto Il centrocampista, che è arrivato a Torino la scorsa estate per vestire la maglia dei bianconeri, al rientro dal match contro la Lazio ... (Thesocialpost.it)

Douglas Luiz rapinato : furto in casa a Torino - Un episodio che riporta all’attenzione la vulnerabilità dei calciatori e delle loro abitazioni. Rubati gioielli e orologi per un valore di 500. com. Il furto a Torino e il racconto mediatico esagerato su Napoli Il furto a Douglas Luiz si inserisce in un contesto che spesso vede trattamenti mediatici molto diversi. (Napolipiu.com)

Douglas Luiz e le ‘sviste’ arbitrali : Inter - ma non era Marotta League? - Ma fa ridere pensare e leggere ancora tifosi dell’ormai nota alleanza rossobianconera gridare sempre alla Marotta League, o a presunti favoreggiamenti per l’Inter. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Tiene banco in queste ore la polemica relativa a Douglas Luiz e alla sua mancata espulsione per un colpo scorretto a Patric durante Juventus-Lazio. (Inter-news.it)