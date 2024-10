Disagi negli aeroporti del Nord Italia: guasto ENAV provoca cancellazioni e dirottamenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un guasto al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar di ENAV a Milano ha creato notevoli Disagi al traffico aereo nel Nord Italia, coinvolgendo in particolare gli aeroporti di Liguria, Piemonte e Lombardia. Questo imprevisto ha causato un pomeriggio di caos, con voli cancellati, in ritardo e dirottati verso destinazioni alternative. La situazione ha generato non solo inconvenienti per i passeggeri, ma anche forti ripercussioni sull’operatività delle compagnie aeree. Il guasto e le conseguenze immediate Il guasto al sistema radar ha costretto ENAV a passare a un sistema secondario, il quale, secondo le normative europee, può funzionare solo al 35% della sua capacità . Questo ha determinato un blocco significativo nel traffico aereo, nonostante la problematica sia stata risolta in circa mezz’ora. Gaeta.it - Disagi negli aeroporti del Nord Italia: guasto ENAV provoca cancellazioni e dirottamenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unal sistema operativo della gestione dei dati della sala radar dia Milano ha creato notevolial traffico aereo nel, coinvolgendo in particolare glidi Liguria, Piemonte e Lombardia. Questo imprevisto ha causato un pomeriggio di caos, con voli cancellati, in ritardo e dirottati verso destinazioni alternative. La situazione ha generato non solo inconvenienti per i passeggeri, ma anche forti ripercussioni sull’operatività delle compagnie aeree. Ile le conseguenze immediate Ilal sistema radar ha costrettoa passare a un sistema secondario, il quale, secondo le normative europee, può funzionare solo al 35% della sua capacità . Questo ha determinato un blocco significativo nel traffico aereo, nonostante la problematica sia stata risolta in circa mezz’ora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Problemi sala radar Nord Ovest - disagi negli aeroporti - Dalle 17:30 si sono registrati grossi disagi negli aeroporti di Lombardia, Piemonte e Liguria a causa di un problema al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar del Nord Ovest, una delle quattro sale radar di Enav in Italia. Il problema fanno sapere dall'Ente nazionale Assistenza Volo è stato risolto in una mezz'ora. (Quotidiano.net)

Aeroporti di Milano - avaria ai radar : problemi anche per i collegamenti con la Puglia Guasto nella sala radar del nordovest. Disagi segnalati anche negli scali di Bergamo - Torino e Genova - . Disservizi del genere sono segnalati anche a Bergamo, Torino e Genova a causa del guasto nella sala radar del nordovest. Compresi dunque i collegamenti con la Puglia. L’immagine è tratta dal sito di Milano Linate. . Non solo il volo da Bari e non solo quelli verso quello scalo milanese, il problema riguarda in queste ore decine di voli da e per gli aeroporti di Milano. (Noinotizie.it)

Trasporto aereo - disagi e rallentamenti in aeroporti italiani per problemi a radar - Fra gli scali che hanno registrato rallentamenti, Linate, come appreso da Sea. I rallentamenti, ritardi, disagi, con anche dei voli dirottati e bloccati, hanno riguardato scali come Linate, Malpensa, Torino e Genova. Disagi e rallentamenti nella circolazione aerea e ritardi si sono registrati nel traffico aereo di alcuni aeroporti italiani per problemi ai radar. (Lapresse.it)