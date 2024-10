Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla Buchmesse 2024, l’ultimo incontro all’Arena nella Piazza Italiana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per il Padiglione Italia Ospite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni e Rav Scialom Bahbout, già rabbino capo a Napoli, Bologna e Venezia, L'articolo Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alla2024, l’all’Arena nella Piazzana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per ilOspite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni e Rav Scialom Bahbout, già rabbino capo a Napoli, Bologna e Venezia, L'articolocheproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse : ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce - . (Adnkronos) – Alla Buchmesse 2024, l’ultimo incontro all’Arena nella Piazza Italiana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per il Padiglione Italia Ospite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni e Rav Scialom Bahbout, già rabbino capo a Napoli, Bologna e ... (Lidentita.it)

Buchmesse : ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce - Ogni generazione nella storia ebraica ha letto il libro e gli ha dato un'interpretazione diversa. Accettare questo, lo dico come un'offerta culturale, avrebbe aiutato oggi a trovare un collante”. “Le religioni creano cultura. I valori laici che nascono dalla persona sono in grado di generare una versione in cui fedi e culture diverse dovranno trovarsi nel rispetto della persona. (Liberoquotidiano.it)

Buchmesse : ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce - Confronto tra il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il rabbino Rav Scialom Bahbout Alla Buchmesse 2024, l’ultimo incontro all’Arena nella Piazza Italiana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per il Padiglione Italia Ospite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose ... (Sbircialanotizia.it)