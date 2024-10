Benvenuti nel Sannio, la terra delle visite ministeriali e del fumo senza arrosto (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiChe il Sannio sia diventata terra attenzionata da chi decide le sorti del paese è un dato importante e di fatto, questo è incontrovertibile. E il più deriva sicuramente dall’avere dei rappresentati del territorio al Governo, questa è una vittoria per il Sannio. Un senatore, Matera e un onorevole, Rubano: insomma la rappresentanza c’è. L’attivismo è importante, sia che si tratti di sanità, infrastrutture, fondi e investimenti o altri tipi di esigenze. Situazioni che vengono accolte sempre con favore perchè rappresentano degli impegni con la gente. Questo però non può bastare perchè, poi, la promessa deve tradursi in azione e rendere fattivo l’incontro e su questo aspetto, va detto, non tutto fila liscio. Anteprima24.it - Benvenuti nel Sannio, la terra delle visite ministeriali e del fumo senza arrosto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiChe ilsia diventataattenzionata da chi decide le sorti del paese è un dato importante e di fatto, questo è incontrovertibile. E il più deriva sicuramente dall’avere dei rappresentati del territorio al Governo, questa è una vittoria per il. Un senatore, Matera e un onorevole, Rubano: insomma la rappresentanza c’è. L’attivismo è importante, sia che si tratti di sanità, infrastrutture, fondi e investimenti o altri tipi di esigenze. Situazioni che vengono accolte sempre con favore perchè rappresentano degli impegni con la gente. Questo però non può bastare perchè, poi, la promessa deve tradursi in azione e rendere fattivo l’incontro e su questo aspetto, va detto, non tutto fila liscio.

