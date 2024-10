Usa 2024, la folla canta ‘Happy Birthday’ a Kamala Harris durante il raduno nella contea di Oakland (Di sabato 19 ottobre 2024) Con l’avvicinarsi delle elezioni americane del 5 novembre, Kamala Harris ha partecipato a un raduno nella contea di Oakland, in Michigan, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Non appena la candidata dem è salita sul palco, i suoi sostenitori hanno iniziato a cantare ‘Happy Birthday’. Harris infatti compirà 60 anni il 20 ottobre. Lapresse.it - Usa 2024, la folla canta ‘Happy Birthday’ a Kamala Harris durante il raduno nella contea di Oakland Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Con l’avvicinarsi delle elezioni americane del 5 novembre,ha partecipato a undi, in Michigan, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Non appena la candidata dem è salita sul palco, i suoi sostenitori hanno iniziato areinfatti compirà 60 anni il 20 ottobre.

