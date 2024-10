Oasport.it - Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP-WTA della settimana 21-27 ottobre. Assente Sinner

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La prossima, da lunedì 21 a domenica 27, andranno in scena duedell’ATP Tour e due del WTA Tour: gli uomini si divideranno tra Vienna, in Austria e Basilea, in Svizzera, in due manifestazioni di categoria ATP 500, mentre le donne andranno in scena nel WTA 500 di Tokyo, in Giappone, e nel WTA 250 di Guangzhou, in Cina. La pattuglia azzurra più corposa sarà quella presente a Vienna,però non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno Jannik, che dopo il Six Kings Slam tornerà in campo direttamente a fine mese per l’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. Saranno al via in Austria cinque, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, tutti già in main draw. A Basilea, invece, è iscritto al tabellone principale Matteo Arnaldi, mentre dovrà affrontare le qualificazioni Fabio Fognini.