Jannik Sinner da favola: ha anche vinto il Six Kings Slam, ricca esibizione sul duro di Riad (Arabia Saudita). L'altoatesino, orgoglioso di chiudere l'anno come numero uno del ranking Atp, ha battuto in tre set un avversario ormai abituale: Carlos Alcaraz. Punteggio: 6-7, 6-3, 6-3. IL MATCH – E' la prima volta, quest'anno, che Sinner riesce a sconfiggere L'articolo Sinner da favola: batte Alcaraz in tre set e vince anche il Six Kings Slam in Arabia proviene da Firenze Post.

