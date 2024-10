Scopri “Asfalto”, il nuovo singolo di Cortese (Di sabato 19 ottobre 2024) Indaco Records lancia “Asfalto”, il nuovo singolo di Cortese, una ballad romantica che esplora l’amore incompiuto, un viaggio musicale tra amori perduti e promesse, disponibile dall’11 ottobre. Cortese presenta “Asfalto” Indaco Records è entusiasta di annunciare il lancio del nuovo singolo “Asfalto” del cantautore salentino Cortese. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dall’11 ottobre, grazie alla distribuzione di Virgin Music Group, e sarà anche trasmesso nelle radio. Un’armonia di sentimenti: la ballad synth pop “Asfalto” è una ballad synth pop raffinata e romantica, prodotta da Molla. La canzone esplora il tema di un amore che, purtroppo, è giunto al termine prima ancora di avere la possibilità di svilupparsi completamente. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Asfalto”, il nuovo singolo di Cortese Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Indaco Records lancia “”, ildi, una ballad romantica che esplora l’amore incompiuto, un viaggio musicale tra amori perduti e promesse, disponibile dall’11 ottobre.presenta “” Indaco Records è entusiasta di annunciare il lancio del” del cantautore salentino. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dall’11 ottobre, grazie alla distribuzione di Virgin Music Group, e sarà anche trasmesso nelle radio. Un’armonia di sentimenti: la ballad synth pop “” è una ballad synth pop raffinata e romantica, prodotta da Molla. La canzone esplora il tema di un amore che, purtroppo, è giunto al termine prima ancora di avere la possibilità di svilupparsi completamente.

