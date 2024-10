Iltempo.it - Rizzo e Vannacci "duettano" contro il politicamente corretto: "Distrugge l'Occidente"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Io sono il diavolo, lui l'acqua santa". Robertoe Marcosono stati una coppia di fatto per un'ora al teatro Rossini di Roma, ma hanno chiarito di non avere fretta di fondare un partito insieme. Un'unione di intentiil nemico numero uno dei nostri tempi: il, "che vuolere la società occidentale". "C'è da un po' questa dinamica. Il messaggio che vorrei lanciare è questo: c'è un filo comune che lega tante problematiche come l'economia, la guerra, la pace, la diversa composizione delle classi sociali del nostro Paese e questa visione del", ha premesso il presidente onorario del Partito Comunista e coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare. "Volete sapere che c'entra l'asterisco alla fine della desinenza delle parole con la pace? O l'obbligo del cappotto termico? C'è un filo comune che lega tante problematiche.