Rimpatri, giudici bocciano "modello Albania": oggi tornano in Italia i 12 migranti

Torneranno oggi in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro Italiano per i Rimpatri in Albania. Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader. Nelle prossime ore i migranti saliranno a bordo, diretti a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il mezzo che li trasporterà non sarà dunque una nave militare, come si era appreso in un primo momento. Una volta in Italia, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Il governo intanto annuncia azioni contro la decisione. Meloni, con la Lega, accusa la "sinistra giudiziaria". E per lunedì è stato convocato un Consiglio dei ministri sulla questione. Il Pd attacca l'esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario.

I giudici italiani mettono in dubbio la sicurezza dei centri di rimpatrio in Albania : i migranti tornano in Italia - La decisione della magistratura ha suscitato forti reazioni nel governo, che ora si trova a dover affrontare non solo un giudizio sfavorevole, ma anche la gestione pratica dei migranti. Facebook WhatsApp Twitter Il recente pronunciamento della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sollevato un acceso dibattito politico riguardo ai centri di permanenza e rimpatrio inaugurati dal ... (Gaeta.it)

Il tribunale di Roma annulla i trattenimenti dei migranti in Albania - obbligo di rimpatrio in Italia - La situazione dei migranti trasportati in Albania Nell’ambito di questa situazione giuridica, è rilevante menzionare che recentemente sono stati trasportati in Albania, a bordo della nave Libra della Marina Militare, un totale di 16 migranti. I giudici hanno stabilito che le autorità italiane devono garantire il ritorno in Italia dei richiedenti asilo, mettendo in discussione la qualifica ... (Gaeta.it)

I migranti trasferiti in Albania dovranno essere rimpatriati in Italia : la sentenza del tribunale di Roma - Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16 migranti (dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall'Egitto) trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana. La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro ... (Ilfoglio.it)