Napoli accordo a un passo per il rinnovo di Meret|Primapagina

Napoli, accordo a un passo per il rinnovo di Meret

Napoli - accordo a un passo per il rinnovo di Meret - Meret e il Napoli, avanti insieme. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio è entrata nel rettilineo finale, si discutono... (Calciomercato.com)

Rinnovo Meret - accordo ad un passo : resta un solo ostacolo - Ma cosa manca effettivamente per la firma? Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha dato le ultime sulla situazione: “Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli entra nella sua fase finale. Il portiere è fermo ai box per infortunio ed in queste settimane Antonio Conte si è affidato ad Elia Caprile per la difesa della porta azzurra. (Spazionapoli.it)

