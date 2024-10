Maltempo in Campania: disagi per gli utenti della Circumvesuviana causati dalla pioggia (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Maltempo continua a mettere in difficoltà i pendolari in Campania, con particolare riferimento al servizio ferroviario della Circumvesuviana. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato l’interruzione della circolazione tra importanti stazioni, creando non pochi problemi per i viaggiatori. Questo articolo fornisce dettagli sulle interruzioni del servizio e sulle misure adottate per garantire la mobilità degli utenti. Interruzione della circolazione tra Poggiomarino e Scafati Nella giornata di ieri, l’Ente Autonomo Volturno ha emanato un comunicato ufficiale per informare il pubblico riguardo alla situazione sulle linee vesuviane. A causa di motivi tecnici legati alle avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati. Gaeta.it - Maltempo in Campania: disagi per gli utenti della Circumvesuviana causati dalla pioggia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilcontinua a mettere in difficoltà i pendolari in, con particolare riferimento al servizio ferroviario. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato l’interruzionecircolazione tra importanti stazioni, creando non pochi problemi per i viaggiatori. Questo articolo fornisce dettagli sulle interruzioni del servizio e sulle misure adottate per garantire la mobilità degli. Interruzionecircolazione tra Poggiomarino e Scafati Nella giornata di ieri, l’Ente Autonomo Volturno ha emanato un comunicato ufficiale per informare il pubblico riguardo alla situazione sulle linee vesuviane. A causa di motivi tecnici legati alle avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - arancione in Campania - Allerta arancione in Campania, la Toscana chiede lo stato d’emergenza Allerta arancione in Campania prevista per tutta la giornata di oggi 19 ottobre: a Caivano disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per temporali, è allerta arancione su tutta l’Emilia-Romagna. Anche oggi sono previste precipitazioni diffuse e persistenti: l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e ... (Lapresse.it)

Maltempo - da mezzanotte l’allerta meteo in Campania diventa arancione - E’ stato prorogato, innalzato ed esteso l’avviso di allerta meteo in Campania già in vigore all’intero territorio regionale. La Protezione Civile, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della regione, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo in Campania già in […]. (2anews.it)

Allerta meteo in Liguria e Toscana ma anche in Campania : le previsioni per il weekend su maltempo e pioggia - La terza settimana di ottobre si chiude con il maltempo che tiene in ostaggio l'Italia da Nord a Sud: allerta meteo soprattutto in Toscana e Liguria, le previsioni. (Notizie.virgilio.it)