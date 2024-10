LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: settima Vece nei 500 metri, fra poco la madison con Guazzini/Consonni (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Adesso il programma prevede i quarti di finale dello sprint maschile. Ecco i quattro accoppiamenti. 160 LAVREYSEN Harrie NED 146 OBARA Yuta JPN 128 YAKOVLEV Mikhail ISR 158 HOOGLAND Jeffrey NED 179 PAUL Nicholas TTO 111 TRUMAN Joseph GBR 64 HOFFMAN Leigh AUS 147 OTA Kaiya JPN 18.47 32.863 per Burlakova! Medaglia d’oro per la russa che domina la prova odierna e conquista una meritatissima vittoria. Argento per Capewell, bronzo per Marchant. settima posizione per Miriam Vece. 18.46 Partita l’atleta russa. 18.45 Gran finale per Capewell che regola la connazionale per 109 millesimi e si assicura quantomeno l’argento. Attesa ora per la prestazione di Iana Burlakova. 18.44 Inizia la prova di Sophie Capewell. 18.42 Avvio dirompente di Marchant che poi amministra il vantaggio per issarsi in testa alla classifica in 33.119. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: settima Vece nei 500 metri, fra poco la madison con Guazzini/Consonni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Adesso il programma prevede i quarti di finale dello sprint maschile. Ecco i quattro accoppiamenti. 160 LAVREYSEN Harrie NED 146 OBARA Yuta JPN 128 YAKOVLEV Mikhail ISR 158 HOOGLAND Jeffrey NED 179 PAUL Nicholas TTO 111 TRUMAN Joseph GBR 64 HOFFMAN Leigh AUS 147 OTA Kaiya JPN 18.47 32.863 per Burlakova! Medaglia d’oro per la russa che domina la prova odierna e conquista una meritatissima vittoria. Argento per Capewell, bronzo per Marchant.posizione per Miriam. 18.46 Partita l’atleta russa. 18.45 Gran finale per Capewell che regola la connazionale per 109 millesimi e si assicura quantomeno l’argento. Attesa ora per la prestazione di Iana Burlakova. 18.44 Inizia la prova di Sophie Capewell. 18.42 Avvio dirompente di Marchant che poi amministra il vantaggio per issarsi in testa alla classifica in 33.119.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : inizia la sessione serale - 235 km/h Martha Bayona Pineda (COL) – 33. Chiude con 3’23?735, sbriciolando il record italiano di Martina Alzini. 18. 42: Rispetta il pronostico il rappresentante di trinidad e Tobago Paul che batte l’olandese Van loon abbastanza nettamente e si qualifica per i quarti 15. 18. 29: Decimo posto per il colombiano Quintero Chavarro con 9?857 13. (Oasport.it)