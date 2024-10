L’ex attacca: “Fonseca ha le sue colpe. Il Milan cammina e gioca male” (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex calciatore rossonero ha accusato Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la conferenza stampa in vista della sfida all'Udinese Pianetamilan.it - L’ex attacca: “Fonseca ha le sue colpe. Il Milan cammina e gioca male” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex calciatore rossonero ha accusato Paulo, tecnico del, dopo la conferenza stampa in vista della sfida all'Udinese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - out anche Gabbia? Fonseca pensa ad un’altra mossa a sorpresa - Anche Matteo Gabbia rischia di non scendere in campo da titolare in Milan-Udinese: ecco l'altra mossa a sorpresa di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - Capello : “Fonseca ha fatto bene. Leao? Per il bene della squadra …” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Udinese, commentando le scelte di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

Milan - Leao non è più intoccabile : la decisione e il motivo dietro la scelta di Fonseca - Fonseca è stato chiarissimo […]. Rafael Leao sempre più verso la panchina nel match del Milan contro l’Udinese: ecco cosa c’è dietro Titolo forte in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao, esterno offensivo del Milan. Il quotidiano sportivo apre con un “Leao sei fuori” per annunciare la panchina del lusitano contro l’Udinese. (Calcionews24.com)