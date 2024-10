Le Havre-Lione (domenica 20 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 19 ottobre 2024) Ottavo turno di Ligue1 che si apre nella sua striscia di gare domenicali con la sfida tra il Le Havre di Digard ed il Lione di Sage. Il Ciel et Marine viene da 4 KO consecutivi ed è al momento quartultimo con appena 6 punti fatti, pari ai 2 scontri diretti vinti in un calendario nel complesso molto complicato. I Gones invece dopo una falsa partenza hanno recuperato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Le Havre-Lione (domenica 20 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ottavo turno di Ligue1 che si apre nella sua striscia di gareli con la sfida tra il Ledi Digard ed ildi Sage. Il Ciel et Marine viene da 4 KO consecutivi ed è al momento quartultimo con appena 6 punti fatti, pari ai 2 scontri diretti vinti in un calendario nel complesso molto complicato. I Gones invece dopo una falsa partenza hanno recuperato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ligue 1 : il Lione perde in casa contro il Monaco - successo anche per Lille e Le Havre - . A Lille, invece, i padroni di casa si impongono sugli Angers per 2-0. Il Monaco ha la meglio in trasferta, battendo per 2-0 il Lione. Infine, vittoria fuori casa anche per il Le Havre, che piega per 2-0 il Saint-Etienne. Il vantaggio del Le Havre arriva su rigore, con Touré che al 57esimo non sbaglia dal dischetto. (Sportface.it)